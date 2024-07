Riduzione delle Code al Casello: Strategie e Consigli

Le code al casello autostradale rappresentano un problema particolarmente fastidioso e stressante, soprattutto durante i periodi di alta affluenza come le vacanze estive o i fine settimana. Si tratta di circostanze che possono causare grossi disagi agli automobilisti, oltre a contribuire all'aumento dell'inquinamento atmosferico, a causa dei veicoli fermi con il motore acceso. Esistono comunque delle soluzioni per evitare tali ingorghi, e dei consigli che possono quantomeno ridurre in modo netto il pericolo di ritrovarsi imbottigliati nei pressi del casello.

Preferire i servizi di telepedaggio

Utilizzare le corsie del telepedaggio rappresenta la strategia definitiva per evitare del tutto le code al casello autostradale. Abbonarsi ai servizi per il pedaggio autostrada telematico come UnipolMove, infatti, consente di passare velocemente senza la necessità di fermarsi per pagare il pedaggio con carta o contanti. Le corsie dedicate al telepedaggio sono meno affollate, in quanto il passaggio avviene in automatico, grazie ad una sbarra che si alza da sola non appena le torrette di controllo individuano il dispositivo a bordo del veicolo. Inoltre, è bene sottolineare che le corsie preferenziali non sono esclusiva di Telepass, dato che questo mercato è stato liberalizzato. Il già citato UnipolMove, infatti, è un servizio pienamente compatibile con tali corsie e risulta anche meno costoso rispetto a Telepass.

Scongiurare le ore di punta

Il telepedaggio è l'unica soluzione per essere certi di evitare le code al casello ma, se non si opta per questo servizio, ci sono alcuni consigli che possono ridurre tali rischi. Uno dei più efficaci è il seguente: evitare ad ogni costo le ore di punta, che di solito corrispondono al mattino e alla sera, ma che possono variare in base al periodo dell'anno e alle festività programmate. Il consiglio è di muoversi intorno all'alba, ovvero il momento in cui si trovano meno auto in giro per le autostrade. Per quel che riguarda i giorni della settimana, meglio evitare il weekend e le già citate festività. I giorni lavorativi, infatti, sono i migliori per viaggiare, anche se ovviamente ci si deve organizzare con i propri impegni legati a lavoro e famiglia.

Meglio la carta rispetto ai contanti

Un altro consiglio prezioso? Preferire la carta di credito ai contanti, per velocizzare il passaggio al casello. Il pagamento con carta di credito o prepagata è più rapido rispetto al cosiddetto cash, perché elimina tutte le pause e i ritardi legati al conteggio e al resto. I pagamenti elettronici risultano dunque molto più rapidi, oltre che più sicuri, e ciò può aiutare a decongestionare il traffico che si crea in procinto del casello. Inoltre, utilizzare la carta di credito può offrire ulteriori vantaggi, come la possibilità di tracciare le spese e di ottenere punti fedeltà o cashback. Se invece si decide di optare per i contanti, è sempre il caso di preparare il denaro in anticipo e di evitare la "trafila" del resto, consegnando al casellante la cifra esatta.

Seguendo questi consigli, si può sperare di affrontare al meglio le code al casello autostradale, rendendo il proprio viaggio più sereno e piacevole. Per evitarle del tutto, invece, il telepedaggio è e resta l'unica soluzione praticabile.