Crotone, brucia monte Vescovatello: incendio domato dopo oltre un’ora

Foto di Alfredo La Marca (Jetphotos)

Si è concluso solo poco fa l'intervento l'intervento dell'elicottero Erickson S64 dei Vigili del Fuoco, che per oltre un'ora ha riversato centinaia di litri d'acqua sul versante sud-est del monte Vescovatello, dove un vasto incendio si è esteso tra i quartieri dei 300 alloggi e di Tufolo.

Sul posto ben tre squadre dei pompieri (compresa la boschiva) e due squadre di Calabria Verde, entrambe supportate da due mezzi, una autobotte ed una vettura DOS. Le fiamme hanno interessato un'area proprio dietro la stazione dei Vigili del Fuoco, già intervenuti poco distanti, questa mattina, nel vicino Parco Pitagora (LEGGI).

Il vento da nord ha permesso al rogo di estendersi fino a lambiere l'area di San Paolo ed il cavalcavia d'ingresso alla città, interessando anche parte della vegetazione presente nel letto dell'Esaro. Dopo oltre un'ora di intervento l'elicottero dei Vigili del Fuoco è atterrato al Sant'Anna, mentre in città si contano altri piccoli focolai sparsi: la Protezione Civile comunica che, ad ora, sono state 20 le richieste di aiuto per incendi boschivi, di cui 3 in Calabria.