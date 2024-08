Malore improvviso mentre è al mare con gli amici: morto in ospedale giovane 23enne

Avrebbe avuto un improvviso malore mentre era con gli amici al mare in un lido di Falerna. Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118 che gli hanno praticato ripetuti massaggi cardiaci, purtroppo senza alcun risultato.

Dopo oltre mezz'ora, però, ci sarebbero stati dei segnali di ripresa e così il giovane è stato trasportato all'ospedale di Lamezia Terme, dove - per cause in fase di accertamento - ha perso la vita. Tempestivamente era stato allertato anche l'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale Pugliese di Catanzaro.