Promozione della lettura con il Riviera Book Fest di Belvedere Marittimo

Dal 2 al 4 agosto, la suggestiva località di Belvedere Marittimo ha ospitato la prima edizione del "Riviera Book Fest," una fiera del libro dedicata alla cultura e alla promozione della lettura. Questo evento, frutto della collaborazione tra diverse realtà locali, è stato organizzato sotto la guida dell'avvocato Pietro Marino, presidente dell'Associazione Controvento, e Raffaele Fiorentino, Presidente dell'Associazione La Riviera, con la preziosa supervisione di Raffaela Sansoni, assessore alla cultura del Comune.

La Casa Editrice Grafiché, nota per il suo impegno nella valorizzazione di opere letterarie di qualità e per il sostegno agli autori emergenti, ha avuto l'onore di essere fra gli ospiti della manifestazione.

"Durante i tre giorni del festival - continua la nota - Grafiché ha presentato una selezione dei suoi titoli più recenti, spaziando dalla narrativa alla saggistica, con un occhio di riguardo per le opere che raccontano storie locali e tradizioni del Sud Italia.

Molte le case editrici presenti ed anche singoli autori. Particolarmente apprezzati gli interventi di alcuni talenti emergenti che hanno potuto condividere con il pubblico le loro esperienze e i processi creativi che hanno portato alla nascita delle loro opere. A renderlo noto la casa editrice Grafichè.



Il "Riviera Book Fest" non è stato solo un'opportunità per esplorare le novità editoriali, ma anche un momento di riflessione e confronto su temi culturali di grande attualità. Gli incontri con gli autori hanno arricchito il programma, offrendo al pubblico spunti di riflessione e nuove prospettive. In particolare, la partecipazione attiva della Dott.ssa Raffaela Sansoni, ha sottolineato l'importanza del sostegno delle istituzioni alla cultura, valorizzando il ruolo del libro come strumento di crescita personale e collettiva.

Grafiché ha approfittato dell'occasione proponendo sconti sui libri esposti.

La prima edizione del "Riviera Book Fest" si è conclusa con un bilancio estremamente positivo, confermando l'interesse e la partecipazione del pubblico per eventi di questo genere. Grafiché guarda già con entusiasmo alle future collaborazioni e alla prossima edizione del festival, convinta che la cultura sia un bene prezioso da promuovere e diffondere. Un'esperienza ricca e stimolante, che ha segnato un nuovo capitolo nel viaggio culturale di Grafiché".