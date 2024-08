Alla piccola sibarita Caterina Cavallo il premio musicale “Je so pazzo junior”

La piccola sibarita Caterina Cavallo si è aggiudicata nei giorni scorsi il premio musicale internazionale “Je so pazzo” categoria baby nato per supportare i giovani talenti italiani e stranieri in tutti i generi musicali e dedicare loro un palco ed opportunità esclusive.

La giovanissima sibarita ha partecipato alla no­na edizione del concorso canoro dedicato al grande Pino Daniele. Caterina ha superato tutte le selezioni tenute in tutta Italia superando un totale di 1500 candidati.

Arrivata alle fasi finali tenute a Marino-Roma ha conquistato la giuria composta dal maestro Adriano Pennino, dalla maestra Sabrina Simoni (direttrice del coro dell’Antoniano di Bologna) e l’influencer musicale Lorenz Simonetti aggiudicandosi il primo posto nazionale per la categoria baby cantando il celebre brano “E poi” di Giorgia.

Obiettivo del riconoscimento internazionale è quello di offrire ai piccoli talenti concrete opportunità di crescita artistica e sviluppo di carriera nell’ambito dell’industria musicale.

Caterina si è prestata con grande maturità anche alle interviste fatte da Radio Roma, uno dei partner del concorso. Alla piccola Caterina e ai genitori Luigi Cavallo e Cecilia Ranni sono arrivati tantissimi complimenti tra cui quelli del sindaco Giovanni Papasso, dell’intera giunta e del consiglio comunale e, in particolare, del consigliere Antonio Strigaro legato alla famiglia da una storica amicizia. Complimenti graditissimi sono arrivati anche dalla grande Annalisa Minetti ospite ad una delle serate organizzate dal concorso.