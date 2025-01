Premio Troccoli, bandita la 39a edizione: per partecipare c’è tempo fino all’8 marzo

Torna, per il 39mo anno consecutivo, il Premio Nazionale Troccoli Magna Graecia di ricerca e promozione culturale, bandito dal Centro Studi Cresesm per promuovere e valorizzare la ricerca storica e letteraria su autori contemporanei ma anche per approfondire l’opera dello scrittore e poeta Giuseppe Troccoli, così da onorarne la memoria e di garantirne la continuità nel ricordo del messaggio educativo; ed evidenziare infine l’impegno e l’opera di personalità illustri che svolgono la propria attività in campo letterario, accademico e giornalistico nonché le eccellenze territoriali.

Il Premio, che si terrà come sempre a Cassano Ionio, si articola nelle sezioni Saggistica, Poesia, Ricerca, “Targa F. Toscano”, Giornalismo, Scuola e Fotografia. Alla Sezione Saggistica possono partecipare gli autori di pubblicazioni di carattere storico e letterario (vanno inviate cinque copie) mentre la sezione Poesia è riservata agli autori di una raccolta di poesie edita (cinque copie).

Alla Sezione Ricerca sono ammessi gli autori di tesi di laurea o di studi critici editi sull’opera letteraria di Giuseppe Troccoli o di un autore contemporaneo o su tematiche di carattere socio-culturale contemporanee (inviare 5 copie).

La Targa “F. Toscano ofs” sarà assegnata ad una personalità che ha degnamente onorato l’Italia attraverso la propria opera svolta in campo culturale e della promozione sociale in sintonia con i principi fondanti della sociologia per la persona.

Il riconoscimento per il Giornalismo verrà assegnato ad una personalità che si è invece imposta all’opinione pubblica nazionale per il particolare e significativo impegno nell’ambito della comunicazione sociale.

Come nelle precedenti edizioni Pierfranco Bruni, presidente del Comitato scientifico del Premio e presidente della Giuria per la Capitale italiana del Libro 2024 curerà il focus su Giuseppe Berto e la Calabria.

La Sezione Scuola è riservata agli alunni delle terze classi degli Istituti d’Istruzione Secondaria inferiori e alle classi quinte degli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore che, insieme alla sezione Fotografia, tratteranno il tema proposto dalla Commissione europea che ha proclamato il 2025 l’anno europeo dell’educazione alla cittadinanza digitale.

Gli elaborati dovranno pervenire, entro il prossimo 8 marzo, alla e-mail premiotroccoli@libero.it o per posta alla Segreteria organizzativa del Premio all’indirizzo di Via Zara, 26 Lauropoli - 87011 Cassano all’Ionio (CS), mentre le opere a stampa dovranno pervenire, entro la stessa data, all’indirizzo postale.