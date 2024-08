Ferie estive, case a rischio: furti calati del 12% ma malviventi sempre in agguato

Nel pieno dell’estate, soprattutto a Ferragosto, quando molti cittadini si spostano per le vacanze, è di fondamentale importanza prestare particolare attenzione alla sicurezza delle proprie case.

Grazie all’impegno costante dei Carabinieri, che proprio in questo periodo hanno intensificato le attività dei servizi cosiddetti di prossimità, anche nei piccoli centri, i furti in abitazione hanno registrato fortunatamente una diminuzione significativa negli ultimi sei mesi del 2024, esattamente del 12% in meno.

Un risultato questo decisamente positivo che è frutto di un’azione sinergica mesa in campo dall’Arma, presente capillarmente sul territorio, ma è anche il risultato di un dialogo costante con la gente; tutti elementi chiave per prevenire e contrastare la criminalità, espressione plastica di un concetto di sicurezza come bene da perseguire nell’interesse e con lo sforzo di tutti, attraverso forme di condivisione e partecipazione.

È per questo che, anche in questo periodo di ferie è essenziale continuare a mettere in atto una serie di precauzioni per proteggere le proprie abitazioni.

Vediamo quali, secondo i consigli dei Carabinieri. Innanzitutto chiudete porte e finestre con attenzione: prima di partire, assicurarsi che siano entrambe ben chiuse e ricordarsi di mettere in sicurezza anche gli accessi secondari, come garage, cantine e terrazzi.

Poi, essere particolarmente discreti sui social media: evitate quindi di condividere sulla rete informazioni sui vostri piani di viaggio perché i malintenzionati potrebbero sfruttare queste informazioni per individuare case incustodite.

Ancora: simulare la presenza in casa utilizzando per esempio dei timer per l’accensione e lo spegnimento di luci e apparecchi elettronici, così da dare l’impressione che la casa sia abitata anche durante la vostra assenza.

Proteggete i beni di valore, non lasciando gli stessi o denaro contante in casa; meglio, se possibile, depositarli in una cassetta di sicurezza presso una banca.

Verificare poi il funzionamento dei sistemi di sicurezza assicurandosi che l’allarme sia perfettamente operativo, e considerare l’eventualità di installare telecamere di sorveglianza come ulteriore deterrente.

Inoltre, collaborare coi vicini informando quelli di fiducia di un vostro periodo di assenza chiedendogli di tenere d’occhio la casa, ritirare la posta e segnalare eventuali movimenti sospetti.

Infine, evitare nascondigli scontati per le chiavi, ovvero non lasciarle in luoghi facilmente accessibili come sotto lo zerbino o in vasi da fiori.

L’Arma dei Carabinieri assicura ovviamente che continuerà a presidiare il territorio con la massima attenzione, offrendo supporto e sicurezza a tutti, anche nei piccoli paesi. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine rimane però un elemento cruciale per mantenere un ambiente sicuro. In caso di emergenza contattate immediatamente il numero unico 112.