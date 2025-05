Colpi in casa anche in pieno giorno: presa banda di topi d’appartamento

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Undici persone sono finte in arresto con l’accusa, a vario titolo, di associazione per delinquere, in particolare sono sospettati di far parte di un gruppo che avrebbe organizzato e messo a segno una serie di furti in appartamento.

Stamani, dunque, il blitz, eseguito dalla Polizia di Stato coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, a seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile del capoluogo che ritiene di aver ricostruito più di dieci “colpi” portati a termine in meno di sei mesi, e che avrebbero fruttato ai malviventi circa 150 mila euro tra contanti e preziosi sottratti.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il gruppo criminale, dopo aver studiato le abitudini delle vittime, entrava all’interno degli appartamenti, anche in pieno giorno.

L’operazione, partita all’alba, ha visto impiegare un imponente dispositivo con circa una settantina di uomini e donne della Polizia di Stato che sono entrati in azione.

(in aggiornamento)