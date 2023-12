Tentano di scassinare una porta blindata grazie a un video tutorial, pizzicati

È andata decisamente male a due stranieri, due georgiani di 20 e 34 anni, che sono stati pizzicati dalla Polizia mentre armeggiavano davanti la porta blindata di un appartamento, nell’evidente tentativo di scassinarla, e che sono così finiti in carcere oltre ad esser stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

A dare l’allarme una segnalazione al 113 a seguito della quale una pattuglia delle Volanti è intervenuta immediatamente in una palazzina di via Roma a Reggio Calabria.

I due arrestati, entrambi con precedenti specifici per furto in abitazione, sono stati così fermati e perquisiti sul posto ed addosso gli sono stati ritrovati un astuccio in plastica con tre anime di calco in alluminio per decodificare il solco di apertura delle serrature, di cui due punzonati dai chiavistelli interni delle cosiddette serrature europee; e due chiavi, di cui una era un modello europeo per porte blindate di ultima generazione.

Uno dei soggetti, inoltre, aveva il telefono cellulare connesso ad un video tutorial che spiegava proprio come aprire le serrature europee.