Arriva Ferragosto, controlli intensificati nel vibonese

"Con l’approssimarsi del Ferragosto, in attuazione delle direttive emanate dal Dipartimento della P.S., recepite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi nei giorni scorsi in Prefettura, e precisate in sede di tavolo tecnico in Questura, a cui hanno preso parte rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle polizie locali della provincia, il Questore Rodolfo Ruperti ha disposto mirati servizi straordinari interforze di vigilanza e di ordine pubblico nei luoghi di aggregazione e di maggior afflusso turistico, con particolare riguardo lungo la fascia costiera, ove si prevede una maggiore concentrazione di persone oltre che una più intensa circolazione di veicoli lungo le principali arterie stradali".

È quanto rende noto la Questura di Vibo Valentia, che prosegue: "I servizi avranno inizio già dalla serata antecedente proseguendo per tutto l’arco delle 24 ore e vedranno l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, impegnata oltre che con le varie articolazioni della Questura anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, della Polizia Stradale e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nonché dell’Arma dei Carabinieri, con il prezioso contributo fornito dai corpi di Polizia Locale di Vibo Valentia, Pizzo e Tropea".

"I predetti servizi sono stati predisposti con lo scopo di rafforzare la cornice di sicurezza generale al fine di garantire un sereno svolgimento delle vacanze a cittadini e turisti e avranno l’obiettivo di contrastare l’abuso di sostanze alcoliche, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, atteggiamenti spesso reiterati di violenza urbana e vandalismo. Inoltre, in considerazione degli intensi volumi di traffico sulla viabilità ordinaria ed autostradale, saranno rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle pattuglie della Polizia Stradale e dei comandi delle Polizie Municipali, in modo da prevenire infortuni ed incidenti causati da comportamenti di guida irregolari".