In programma anche a Bianco l’evento “Calici di Stelle”

"Quando i Greci portarono il vitigno nella nostra regione, si fermarono a Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Ecco perché il vino ha un’importanza fondamentale per Bianco, non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale e storico". Inizia così la nota di presentazione diffusa dagli organizzatori di Calici di Stelle, in programma il prossimo lunedì 19 agosto proprio a Bianco.



"La viticoltura è una tradizione secolare che ha plasmato il paesaggio e la vita della comunità locale. Ed ecco anche perché, lunedì prossimo 19 agosto dalle 19, proprio a Bianco, si terrà la nuova edizione di Calici di stelle. Evento attesissimo, ormai. Che vedrà, quest’anno, la partecipazione di Luciano Pignataro, tra i giornalisti italiani più influenti ed importanti del settore. Pignataro, insieme all’enogastronoma Giovanna Pizzi, svolgeranno una degustazione guidata - ed alla cieca - dei migliori vini del territorio".

"Ci saranno anche ottima musica e stand gastronomici imperdibili. Alle 19,30 la presentazione del libro Il vino, storia e storie dalla Bibbia all'intelligenza artificiale a tu per tu con gli autori Erminia Germini Tricarico e Francesco Maria Spano, modera Mimmo Vita. E poi, a seguire, il momento più atteso dai wine lovers che avranno modo di approfondire uno dei territori del vino italiano meno conosciuti e comunicati: le degustazioni in tandem di Luciano Pignataro e Giovanna Pizzi, la prima sui vini reggini dal Tirreno allo Jonio e la seconda, alle 22, sulle declinazioni di Greco Di Bianco. Un momento di grande interesse per la valorizzazione del nostro patrimonio vitivinicolo più che secolare".

"L’amministrazione comunale di bianco ringrazia il GAL Terre Locridee, Generali assicurazioni, piazza dei Bruzi CS, Raffaele Graziano le aziende vitivinicole della provincia di Reggio Calabria, le aziende della Doc Greco di Bianco che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento" concludono gli organizzatori. "Il vino, e in particolare il Greco di Bianco, è un elemento centrale dell’identità di Bianco, contribuendo a promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche a livello nazionale e internazionale. In particolare, il Greco di Bianco è un vino passito di grande prestigio, considerato uno dei più antichi d’Italia. Un vero e proprio tesoro enologico, simbolo della storia e della cultura della Calabria".