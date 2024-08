Locri. Le “dee-guerriere” di Epizefiri sfilano per i malati oncologici

Torna “Le dee di Epizefiri”, evento socio-culturale con finalità solidale, organizzato dall’Associazione “Angela Serra” Sezione Locride, a cura di Francesca Verteramo, con il patrocinio della Città di Locri, a sostegno del progetto Nole per il nuovo reparto oncologico dell’Ospedale di Locri.

Dopo la grande partecipazione alla prima edizione, nell’agosto 2023, con lo special guest Giuseppe Fata, head sculpture design, vincitore di tre Premi Oscar della Moda e del Design di Dubai, “Le dee di Epizefiri” si prepara alla seconda edizione, che andrà in scena il 25 agosto, alle ore 21, nei giardini della Fondazione Zappia, a Locri.

Le “dee-guerriere”, simbolo della lotta contro la malattia, sfileranno con i gioielli del maestro orafo Michele Affidato, e avranno modo di esprimere le loro capacità artistiche con delle performance, sotto la direzione dei migliori maestri, mettendo in luce la forza al di là della malattia e delle conseguenze di operazioni e terapie, per lanciare un messaggio importante: la cura passa anche attraverso la possibilità di vivere in armonia con la società, di esprimere creatività e bellezza. Parteciperanno le scuole di danza di Renata Galea, di Giusy Zappavigna e di Christian Pelle.

Gli intermezzi musicali sono affidati a Marinella Rodà, accompagnata dal maestro Gegè Albanese.

Ospiti della serata l’attrice Alessandra De Cunto, testimone di una storia di rinascita, e il regista Luca Fortino, autore del film “Il teorema della felicità”. Interverrà anche l’artista Massimo Sirelli, che ha realizzato il disegno delle “Dee di Epizefiri”, divenuto logo della manifestazione.

L’intero incasso derivato dalla vendita dei biglietti a 5 euro andrà a sostegno del completamento del Nole.