Crotone, massima onorificenza cittadina per Sergio Cammariere

Sergio Cammariere

Al maestro Sergio Cammariere sarà conferito per il 2024 “Il Pitagora d’Oro”: lo ha deliberato la Giunta Comunale con un apposito provvedimento.

Il “Pitagora d’Oro” è difatti la più alta onorificenza cittadina concessa dal Comune di Crotone, prevista dall’art. 8 del Regolamento delle benemerenze civiche.

Viene concessa ad organizzazioni, associazioni, enti o persone che con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, della comunicazione, delle arti, dell’industria, del lavoro o con iniziative di carattere sociale o filantropico abbiano esaltato il prestigio della città di Crotone in Italia e nel mondo.

Riconoscimento che, pur previsto dal Regolamento, dallo scorso anno è stato istituito ufficialmente dalla amministrazione Voce e conferito per la prima volta al maestro orafo Gerardo Sacco.

Per il 2024 la Giunta Comunale, con il provvedimento del 13 agosto, ha quindi attribuito a Cammariere l'onorificenza che, come prevede il regolamento, gli sarà conferita nel corso di una cerimonia pubblica che si terrà il 9 ottobre in occasione della festività patronale di S. Dionigi.

Musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità espressiva, nel corso della sua carriera Sergio Cammariere si è distinto per la sua arte, per il suo innato talento ed allo stesso tempo per senso di appartenenza alla città, ricevendo riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale".

“Sergio è uno dei figli migliori della nostra città. Artista amato ed apprezzato, ha portato il nome di Crotone a livello nazionale ed internazionale. Il suo legame con Crotone è fortissimo ed era doveroso che la città, con la concessione della massima onorificenza cittadina, ricambiasse questo amore con altrettanta intensità. Il “Pitagora d’oro” è il giusto riconoscimento ad una carriera straordinaria ed allo stesso tempo la testimonianza dell’affetto che la comunità di Crotone prova per questo nostro grande artista” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.