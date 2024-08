Beccato a vendere alcolici ad un minorenne sul lungomare di Reggio: denunciato

Proseguono con maggiore intensità i controlli della Polizia nelle aree della movida di Reggio Calabria, con l'aiuto della Polizia Locale, per come disposto dal Questore in vista del forte aumento di presenze dovuto alla stagione estiva.

Nelle scorse ore sono stati controllati numerosi esercizi pubblici, attività e locali, con l'intento di proteggere i cittadini ed i turisti da ogni tipologia di evento criminale.

Al termine è stato sanzionato e denunciato a piede libero il titolare di un noto stabilimento balneare sito sul lungomare cittadino, sorpreso a vendere delle bevande alcoliche ad un minorenne.

Un altro titolare di attività invece è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico e per aver diffuso musica in violazione delle norme comunali. Controlli simili proseguiranno anche nelle prossime settimane.