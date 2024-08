Scontro fatale tra auto e moto sulla 106, deceduto centauro 26enne

Un 26enne di Melito Porto Salvo, nel reggino, Domenico Orlando, è rimasto vittima di un incidente mortale avvenuto nella notte scorsa, tra giovedì 15 e venerdì 16 agosto, sulla statale 106.

Da quanto appreso, la tragedia si è consumata intorno alla mezzanotte: il giovane viaggiava su una moto nella zona di San Leo, tra Mortara e Pellaro, a sud del capoluogo dello Stretto quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, è andato a scontrarsi con un’auto alla cui guida vi era un altro giovane.

Un impatto fatale per il 26enne che è purtroppo deceduto qualche ora più tardi. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118.