Operaio muore mentre pota alberi: si presume cause naturali

Nella mattinata di oggi, mercoledì 21 agosto, un operaio 53enne di origine romena è deceduto a San Donato di Ninea in provincia di Cosenza, mentre stava potando alcuni alberi.

Si teme che l'uomo abbiamo avuto un malore per cause naturali e non per le temperature elevate, visto la diminuizione del caldo di questi ultimi giorni.

Di conseguenza, il Tribunale di Castrovillari ha aperto un fascicolo, disponendo l'autopsia per accertare esattamente la causa che ha portato alla morte del malcapitato.



Sul posto i Carabinieri che hanno eseguito i relativi rilievi del caso per ricostruire la dinamica del tragico evento.