Niente bagnino e dotazioni di sicurezza, multati nove lidi nel crotonese

La Capitaneria di Porto di Crotone ha accertato delle carenze in ben nove strutture balneari del territorio contestando oltre 9 mila euro di sanzioni a carico dei presunti responsabili.

Sono i risultati degli ultimi giorni di controlli eseguiti nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi sicuri 2024”, con i militari che stanno passando al setaccio numerose strutture turistiche e balneari insistenti lungo il tratto di costa di sua competenza, che si estende dal comune di Crucoli sino a quello di Sellia Marina.

Oltre alle verifiche sui titoli concessori e sulla regolarità degli spazi demaniali marittimi occupati le attività mirano soprattutto ad assicurarsi del possesso delle dotazioni di sicurezza del rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell’Ordinanza di sicurezza balneare specifica, emessa il 12 Aprile scorso.

Dall’inizio dell’operazione sono così centoquattordici i controlli eseguiti nei lidi e negli ultimi giorni, in particolare, delle nove strutture in cui sono state rilevate delle irregolarità in sette, nonostante la presenza di numerosi avventori che usufruivano dei servizi in spiaggia, si è rilevato mancasse il personale preposto al servizio di assistenza e salvataggio mentre in altre due sono state accertate diverse carenze nelle dotazioni e negli apprestamenti di sicurezza stabiliti dalla stessa ordinanza.

A seguito dell’intervento dei militari sono state ripristinate prontamente le condizioni di sicurezza sia da parte di quelle strutture balneari risultate senza servizio di assistenza e salvataggio che per quelle carenti nelle dotazioni di sicurezza.