Mendicino. Grazie a Prometeus in contrada San Bartolo si gioca a “Il Musichiere”

Alcune hanno segnato le nostre estati, altre i primi amori, ogni nota, ogni strofa è un ricordo. E da adesso, grazie all’associazione Prometeus, più di 30 canzoni accomunano i ricordi di una comunità che si è divertita ed ha condiviso un momento di fraternità in contrada da San Bartolo di Mendicino, giocando a “Il Musichiere” ancora una volta un gioco della nostra infanzia ripreso in chiave moderna atto a coinvolgere le nuove generazioni che hanno risposto bene, riempiendo il piazzale antistante la chiesa di San Bartolomeo Apostolo.

Dove a suon di campanacci i concorrenti, divisi in due squadre, lottavano per dare la risposta, una lotta veramente ardua data la bravura di entrambe le squadre, che non davano tempo a Dino Reda di far partire la base che già aveva individuato titolo e artista.E' quanto si legge in una nota di Giuseppina Greco per Prometeus.

"Alla fine - continua la nota - la canzone decisiva è stata “Non ho più la mia città” di Gerardina Trovato che ha decretato la vittoria della squadra capitanata da Chiara Toteda.

La serata è poi proseguita con il karaoke. La musica da sempre lega tutti e rende liberi al tempo stesso, il cibo unisce e crea una sinergia fra chi lo prepara e chi lo gusta, e ieri sera la comunità di San Bartolo ci ha regalato del cibo ottimo, cucinato con amore e secondo la tradizione, donandoci la possibilità di confrontarci di ascoltare e crescere.

Una comunità che da sempre in quelle sere di fine estate, quando il mare sembra allontanarsi e il chiacchiericcio si riversa di nuovo in città, ci fa sentire meno nostalgia delle vacanze, ci regala serate piene di musica balli e risate, serate in cui anche i bambini diventano protagonisti e con il naso all’insù guardano incuriositi e affascinati “i Pasquarieddri” delle figure fatte di canne e carta pesta che prendono vita e a suon di musica ballano canzoni della tradizione sfilando nella mente dei bambini e tracciando un percorso nella loro memoria.

Tutto questo è possibile grazie al Gruppo Volontari San Bartolo, che con amore e passione porta avanti le radici di questa festa cara a tutti i cittadini di Mendicino. Noi di Prometeus li ringraziamo iper la collaborazione e la disponibilità per averci fatto assaporare uno spicchio del loro impegno, insieme ad una fetta dell’ottima torta. Siamo già pronti per il prossimo evento e se man mano le temperature stanno calando, noi ci stiamo solo scaldando, vi aspettiamo prossimamente, preparate il golfino però".