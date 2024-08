Ciclismo, domani a Belvedere Marittimo la AragonRace Urban XC

Un’occasione per tutti per sentirsi almeno per un giorno protagonisti di una gara unica nel suo genere a Belvedere Marittimo domenica 1 settembre con lo svolgimento della prima edizione dell’AragonRace Urban XC, new entry del circuito X-Country promosso dai comitati regionali della Federciclismo di Calabria, Campania e Basilicata.

Un’esperienza organizzativa nuova in seno alla neonata associazione D’Amico Bike School, sotto la guida tecnica del biker Luigi D’Amico, per dare una immagine positiva di Belvedere Marittimo e della Riviera dei Cedri nel segno delle ruote grasse.

Questa società ciclistica sta muovendo i primi passi anche con una scuola di ciclismo per avvicinare tanti bambini a questo sport e per trasmettere quei valori positivi nel segno della lealtà, dell’amicizia e anche della sicurezza.

Sul fronte organizzativo, l’evento ha luogo tra le meraviglie del centro storico di Belvedere: da piazza Amellino fino a transitare sui vicoli più suggestivi, Porta degli Orti, Porta di Mare e anche il Castello Angioino Aragonese (cui la gara prende il nome).

Poco dopo si scende per via Antonio Pepe (località Acquaro) e si entra nei terreni dell’agriturismo l'Arca, dopo si risale per un pezzo tecnico sterrato verso il convento dei frati cappuccini. Breve discesa e sentiero tecnico che conduce al Calvario di Belvedere Marittimo (teatro della rinomata rappresentazione del Venerdì Santo nel periodo pasquale) e poi si risale di nuovo nel centro storico di Belvedere coprendo un tragitto di 4 chilometri per 180 metri di dislivello.

“Per noi è un grande orgoglio allestire questa prima edizione e ci stiamo sforzando al massimo affinché possa riuscire nel migliore dei modi. Un sentito ringraziamento ai nostri sponsor e all’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo. Vi aspettiamo venerdì 30 agosto presso il Museo del Mare a Belvedere Marittimo in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento alle 19:00, momento importante per toccare con mano l’attesa che precede la manifestazione”, ha affermato Luigi d’Amico, referente tecnico del comitato organizzatore.