Ciclismo: a Belvedere Marittimo il Mediterraneo Cross e il Campionato Italiano di società

Il team della Belvedere-Ciclone in località Calabaia

Fervono i preparativi per il nono Trofeo Città di Belvedere Marittimo per una edizione che si attende entusiasmante perché ricca di allettanti e prestigiose novità: la prima è la riconferma nel circuito Mediterraneo Cross, la seconda è l’abbinamento a prova di Campionato Italiano di società sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana che farà di Belvedere Marittimo il baricentro del ciclocross nazionale.

Quello in programma domenica 17 novembre, sarà un banco di prova autorevole per gli atleti di ogni categoria, sia agonisti che amatori, per un impegno non indifferente in ambito organizzativo da parte del sodalizio locale dell’Asd Belvedere-Ciclone, pioniere del fuoristrada e in modo particolare del ciclocross lungo la Riviera dei Cedri come volano di rilancio per l’attività giovanile.

Nell’arena del cross in località Calabaia, lo spettacolo sarà assicurato dalle varie sfide che si avvicenderanno sul percorso di 2,4 chilometri con una serie di dossi, una salita della lunghezza di 70 metri, una coppia di palanche e anche lunghi rettilinei.

“Ci attendiamo un grande afflusso di atleti e di accompagnatori, stimando tra le 500 e le 600 presenze sul nostro territorio. Questo consente alla nostra manifestazione di ciclocross di raggiungere un livello ancora più alto e di diventare un punto fermo non solo in Calabria e nel Sud Italia, ma specialmente a livello nazionale. Le strutture ricettive e l’amministrazione comunale sono pronte a darci una mano, così come i nostri affezionati partner locali” dichiara il team manager Filippo Gaglianone.

Il programma generale prevede il ritrovo alle 8 presso il Porticciolo-Approdo Turistico e cinque fasce di partenza: la prima alle 10 per i G6 (durata 20 minuti), la seconda alle 10:30 per esordienti uomini e donne (30 minuti), la terza alle 11:15 per allievi uomini e donne (30 minuti), la quarta alle 12 per juniores e i master di seconda-terza fascia dai 40 anni in su (40 minuti) e l’ultima alle 13 per under 23, élite e master di prima fascia under 40 (60 minuti).