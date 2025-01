Campionato di ciclocross: il calabrese Pasqualino Campana protagonista a Follonica

Pasqualino Campana

Il giovanissimo ciclista rossanese Pasqualino Campana (classe 2011) è stato protagonista al Campionato italiano di Ciclocross a Follonica.

Pasqualino, già campione regionale di categoria della MTB, il portacolori della ASD Loco Bikers-Paterno (di Potenza), ha ottenuto i seguenti migliori piazzamenti in gare nazionali top class: 5° posto nella classifica finale Mediterraneo Cross, manifestazione su 6 tappe disputata tra ottobre e dicembre, in diverse regioni quali: Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria; 4° posto nell’ultima tappa del Giro delle Regioni disputata a Gallipoli (LE); 2° posto nel 1° CX Agri Park a Paterno (PZ).

Nella prova iridata disputata a Follonica, in provincia di Grosseto, si è assistito ad uno spettacolo mozzafiato come pochi che ha visto i migliori atleti di tutte le regioni darsi battaglia.

Conclusa la stagione in corso, l’appuntamento per un risultato di prestigio ai campionati italiani di ciclocross è rimandato al prossimo anno. Da qui a poco, dopo un periodo di meritato riposo, riprenderanno gli allenamenti per le gare su strada ed in MTB.

Da sottolineare, in modo particolare, i numerosi sacrifici di Pasqualino, che vive nel comune unico di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, per i tantissimi km percorsi in auto, i giornalieri sacrifici per gli allenamenti, le lunghe trasferte, i tempi sottratti alla vita quotidiana, tutti gli sforzi del giovane atleta, grazie anche a tutto il supporto tecnico ed umano del Team ASD Loco Bikers e del Team Manager Michele Lavieri, che sono stati ampiamente ripagati dalla soddisfazione di essere cresciuti esponenzialmente e rappresentare un giovane atleta del centro Sud-Italia ai Campionati nazionali di Ciclocross a Follonica.

Complimenti a Pasqualino Campana per i risultati ottenuti finora e Ad Maiora Semper per quanto riguarda il suo ruolo di atleta emergente nel fantastico mondo del ciclismo.