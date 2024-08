Gioco del Lotto: in cosa consiste l’opzione “Numero Oro”?

Per gli appassionati del Gioco del Lotto è disponibile da qualche tempo una nuova opzione di gioco: il Numero Oro, novità introdotta per aumentare le possibilità di divertimento dei giocatori.

Prima di descrivere più dettagliatamente questa recente proposta, facciamo una brevissima sintesi del funzionamento del gioco di base.

Per giocare al Lotto, gioco basato sull’estrazione di 5 numeri sulle varie ruote, si deve compilare una schedina indicando da 1 a 10 numeri, scelti discrezionalmente tra quelli compresi tra 1 e 90. Scelti i numeri si devono indicare le “sorti” (quelle disponibili sono le seguenti: estratto, estratto determinato, ambetto, ambo, terno, quaterna e cinquina).

Si passa poi alla scelta della ruota o delle ruote di giocata; ce ne sono 11: una Nazionale e le altre 10 indicate con nomi di città famose.

L’importo della schedina va da un importo minimo di 1€ (con incrementi secondo multipli di 0,50€) a un importo massimo di 200€. Le estrazioni dei numeri vincenti si svolgono 4 volte alla settimana.

La nuova opzione del Gioco del Lotto: il Numero Oro

La nuova opzione è basata sull’identificazione, in riferimento ai 5 numeri estratti, del Numero Oro Lotto . Quest’ultimo corrisponde al quinto numero che viene estratto su ognuna delle 11 ruote del Lotto.

Il giocatore che aggiunge questa opzione alla sua giocata parteciperà all’estrazione del Numero Oro sulle ruote scelte.

L’opzione può essere selezionata soltanto se si scelgono una o più tra le seguenti sorti: ambo, terno o quaterna. Non si potrà quindi selezionarla qualora si scelgano anche altre sorti.

Se si decide di aggiungere questa opzione alla giocata, il costo di questa raddoppia.

Qualora si indovini la sorte giocata (per esempio un ambo) e fra i numeri indovinati è presente il Numero Oro, la struttura dei premi è più generosa rispetto a quella che il gioco base prevede.

Va precisato inoltre che se si sceglie detta opzione, si ha la possibilità di vincere un premio anche se viene indovinato soltanto il Numero Oro pur non azzeccando la sorte giocata.

Per chi volesse provare la nuova opzione sono disponibili anche schedine pre-compilate del Lotto che la prevedono.

Quali numeri scegliere per giocare al Lotto?

Che si scelga o no di provare la nuova opzione, quali numeri si possono giocare al Lotto? Come molti sapranno la scelta è del tutto discrezionale e ognuno ha le sue preferenze. Si deve però essere consapevoli che il Lotto è un gioco basato esclusivamente sulla fortuna e quindi non esistono strategie o trucchi che possano aumentare le probabilità di vincita.

In sostanza, per vincere è necessario essere benvisti dalla Dea Bendata, come nel caso di una delle ultime vincite in Calabria (per la precisione a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia), che ha premiato nel mese di luglio proprio una giocata con opzione Numero Oro sulla ruota di Bari.