Corigliano Rossano, al via i lavori delle commissioni consiliari

Flavio Stasi

Con la votazione delle presidenze e delle vicepresidenze hanno preso il via negli scorsi giorni i lavori delle commissioni consiliari. A comunicarlo la presidente del Consiglio Comunale di Corigliano Rossano, Rosellina Madeo che ha spiegato come si siano insediate la Commissione Affari Generali, con Presidente Giuseppe Rosario Candreva e Vicepresidente Giuseppe Fusaro; la Commissione Urbanistica guidata da Leonardo Trento con Vicepresidente Costantino Baffa; la Commissione Strategie e Integrazione con presidente Salvatore Tavernise e vicepresidente Giuseppe Fusaro; la Commissione Servizi alla Persona la cui presidenza è stata designata Lidia Sciarrotta e alla vicepresidenza Gianfranco Costa, la Commissione Bilancio retta da Cesare Sapia alla presidenza e Antonio Uva alla vicepresidenza, Commissione Ambiente, presidente Lorena Vulcano, vice presidente Cesare Sapia; Commissione Attività Produttive, presidente Marino Scarcella, vice presidente Costantino Baffa.

Si sono insediate, inoltre, anche le due commissioni temporanee, quella sulla revisione giudiziaria, a capo della quale è stato designato Leonardo Trento. La commissione al momento risulta formata dai soli consiglieri di maggioranza poiché i consiglieri di minoranza non hanno designato i loro componenti avendo abbandonato l'aula, durante la discussione del punto, nel corso dell'ultimo consiglio comunale. Così come per le commissioni permanenti, anche per le commissioni temporanee, dalla maggioranza è stato proposto alla minoranza la carica del vicepresidente da votare all'unanimità, ma la proposta non è stata accettata.

Per la seconda commissione temporanea "Autonomia locale per l'istituzione della Nuova Provincia, con il solo fine dell'immediata operatività, si è deciso di procedere alla nomina non solo del presidente, Antonio Uva, ma anche del vicepresidente Liliana Zangaro.

«Con l’avvio dei lavori delle commissioni consiliari andiamo a completare gli ultimi tasselli per mettere a regime i lavori del Consiglio Comunale, e voglio ringraziare i consiglieri comunali per l’apporto che stanno dando al corretto svolgimento dei lavori - ha dichiarato la presidente del Consiglio, Rosellina Madeo - Porgo inoltre gli auguri di buon lavoro a presidenti e vicepresidenti delle commissioni già nominate e alla commissione tutta. L’auspicio è che l'intero consiglio comunale possa lavorare insieme sui grandi temi per il bene della comunità».

«Ringrazio i consiglieri comunali per il lavoro che stanno svolgendo e auguro la collaborazione di tutti nell'affrontare le importanti questioni che coinvolgono l'intero territorio con una voce unica - dichiara il sindaco Flavio Stasi - La maggioranza ha offerto alle forze di opposizione la Vicepresidenza della Commissione sulla Revisione Giudiziaria, che andrà ad occuparsi di una delle vertenze principali del territorio che è la riapertura del Tribunale, ma hanno scelto di non partecipare al voto. Credo, e sono convinto, che sui grandi temi non sia il caso di dividersi ma di lavorare tutti insieme per il bene della comunità».