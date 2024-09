Controesodo da bollino rosso: sulla A2 in 2,6 milioni in viaggio, sulla 106 in oltre 900mila

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Si avvia alla conclusione l’ultimo weekend di agosto contrassegnato dai rientri dalle località di villeggiatura: da domani in tanti torneranno difatti al lavoro mentre mancano anche pochi giorni alla riaperture delle scuole di tutta Italia.

Sulla rete stradale e autostradale in gestione Anas, rispettate le previsioni da bollino rosso con traffico progressivamente in aumento a partire dal pomeriggio di venerdì scorso, 30 agosto (QUI).

Consistenti i flussi di traffico in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare del Nord, per lo spostamento degli utenti provenienti dalle località turistiche marittime e di montagna e dai confini di Stato.

In generale, il traffico rilevato lungo i principali itinerari turistici in gestione Anas è risultato in diminuzione del -5% circa rispetto a quello dello scorso fine settimana con una concentrazione di veicoli circolanti in particolare di giorno, tra le 8 e le 18, a parte alcuni itinerari interessati da traffico intenso anche di notte, come l’Autostrada A2 del Mediterraneo e la Statale 148 Pontina.

I transiti registrati dalla rete di sensori di rilevamento traffico distribuiti proprio lungo la A2 sono stati oltre 2,6 milioni (-13% rispetto allo scorso fine settimana). Ancora elevata la mobilità “di rientro”, con traffici in direzione nord maggiori dell’80% rispetto alla direzione sud.

Come di consueto, traffico particolarmente intenso sulla tratta nord della A2, con circa 167mila veicoli transitati presso Baronissi e 154mila all’innesto con l’A3, fino ad arrivare ai circa 255mila di Pontecagnano Faiano, risultata la tratta più carica dell’intera infrastruttura.

Usuale rottura di carico tra Battipaglia, con circa 179mila veicoli, e Campagna, con circa 118mila transiti e ulteriore diminuzione nel tratto appenninico con 64mila veicoli presso Laino Castello e consueto aumento a Falerna con circa 87mila transitati nel fine settimana.

I FLUSSI SULLE STATALI CALABRESI

Quanto alla Calabria, sul lato Tirrenico si registrano importanti diminuzioni di flussi lungo il tratto che interessa la nostra regione con circa 47mila veicoli presso San Nicola Arcella, registrando un -28% rispetto allo scorso fine settimana.

Lungo la costa Jonica, invece, sono stati oltre 900 mila i transiti rilevati dai sensori distribuiti lungo i 500 km della Strada Statale 106 Jonica, con una sensibile diminuzione di oltre il -25% rispetto lo scorso fine settimana.

Partendo dai circa 67mila veicoli registrati presso Reggio di Calabria, si passa agli oltre 55mila presso Simeri Crichi, ai circa 67mila di Corigliano Rossano sulla SS106radd terminando con i 73mila di Castellaneta.

I TRANSITI NEL RESTO DEL PAESE

In leggera diminuzione (-4%) anche il traffico lungo la Statale 16 Adriatica rispetto quello dello scorso fine settimana, con meno di 2 milioni di transiti registrati dai sensori distribuiti lungo i suoi 1000 km.

In diminuzione i mezzi sulla tratta Rimini Riccione (circa 64.000), mentre a Falconara Marittima sono risultati quasi stabili con circa 53.000 veicoli, a Fermo circa 50.000 ed ad Alba Adriatica circa 53.000.

Come sempre la tratta più carica risulta quella pugliese, con circa 65.000 transiti a Barletta, circa 111.000 a Molfetta, circa 309.000 a Bari e 142.000 veicoli a Brindisi.

Lungo la costa Tirrenica rispetto al precedente weekend i transiti risultano sostanzialmente stabili lungo la SS1 Aurelia (oltre 784.000), in aumento del +8% lungo la SS 148 Pontina (con 686 mila transiti registrati) ed in sensibile diminuzione sulla SS18 Tirrenia Inferiore, dove il decremento ha registrato un dato pari a -16% (registrati circa 429 mila transiti totali).

Lungo la SS1 Aurelia sono stati registrati 28.000 veicoli presso Ventimiglia (in diminuzione), stabili ad Arenzano con 26.000, circa 50.000 a Sarzana e circa 52.000 tra Livorno e Cecina.

Particolarmente carica e in aumento rispetto allo scorso fine settimana è risultata la sezione di Grosseto con circa 276.000 veicoli, scesi a oltre 55.000 a Montalto di Castro per poi risalire a 135.000 presso Fiumicino.

Sempre nel Lazio, la SS148 Pontina è stata caratterizzata da traffici intensi anche nelle ore serali con 240.000 transiti in prossimità di Roma, 142.000 ad Ardea e 97.000 presso Latina, scendendo a 57.000 in corrispondenza di Sabaudia.

Lungo la costa Tirrenica della Campania, sulla SS7 Quater si segnalano 93.000 transiti presso Castel Volturno e 122.000 presso Giugliano. Sulla SS18 Tirrena Inferiore dai 140.000 transiti presso Salerno si passa ai circa 86.000 presso Capaccio Paestum.

LA DORSALE APPENNINICA

Lungo la dorsale appenninica il traffico è risultato in leggera diminuzione. Lungo la SS3 bis sono stati 59.000 i veicoli transitati presso San Gemini, oltre 58.000 a Mercato Saraceno e 39.000 presso Ravenna.

Continuando lungo la direttrice Ravenna Mestre della SS309, sono stati registrati oltre 43.000 veicoli a Comacchio, oltre 64.000 all’altezza di Chioggia e oltre 46.000 in comune di Campagna Lupia, ultima sezione di conteggio prima della Riviera del Brenta.

In Sardegna sulla SS131 Carlo Felice, sono stati circa 90.000 i transiti registrati presso Monastir, circa 28.000 presso Macomer e oltre 28.000 a Sassari.

NEL NORD ITALIA

Nel Nord Italia, lungo la SS36 il traffico è risultato ancora in aumento del +15% rispetto i valori registrati lo scorso fine settimana, aumento che ha interessato principalmente le sezioni prossime alle città di Monza e Lecco. Nella sezione di Monza sono transitati circa 250.000 veicoli, divenuti dopo 50 km oltre 158.000 in comune di Costa Magna per poi scendere a 84.000 nella tratta tra Lecco e Mandello del Lario e a circa 70.000 tra Mandello del Lario e Colico.

Dopo l’innesto della SS38, in comune di Novate Mezzola i veicoli circolati nel fine settimana sono stati circa 30.000, divenuti circa 15.000 dopo le uscite per la Val Chiavenna.

Lungo la SS38Var i veicoli registrati all’innesto con la SS36 sono stati 58.000, sulla SS38 sono transitati 56.000 veicoli prima della tangenziale di Sondrio e circa 24.000 dopo il comune di Tirano.

Spostandosi sulle Alpi occidentali sono scese a circa 7.000 le autovetture transitate sulla SS25 tra l’uscita Susa Ovest e Moncenisio, 22.000 quelle sulla SS26 prima delle diramazioni per la Thuile e Courmayeur e circa 21.000 sulla SS24 presso Oulx.

In Veneto, leggera diminuzione anche il traffico sulla SS51, con circa 66.000 autovetture presso Longarone e oltre 26.000 a Cortina d’Ampezzo.

In Friuli sulla SS52bis sono circa 22.000 i veicoli transitati tra Tolmezzo e il confine di Stato, così come sulla SS54 tra Cividale del Friuli ed il confine di Stato si confermano 17.000 veicoli, mentre in prosecuzione della A4, lungo l’RA13 presso Duino Aurisina sono transitati circa 88.000 veicoli.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore fino alle 22 di questa sera, domenica 1° settembre