Tirocinanti, svolto incontro al Ministero: soddisfatta Ugl Calabria

Paolo Zangrillo

"Nella mattinata di oggi si è tenuto, presso ildipartimento della funzione pubblica al Ministero della Pubblica Amministrazione a Roma, un incontro tra il ministro Paolo Zangrillo e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal, alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dell’assessore al lavoro Giovanni Calabrese, per discutere della vertenza dei TIS (tirocini di inclusione sociale)". È quanto ricorda, in una nota stampa, la segreteria regionale dell'Unione Generale del Lavoro.



"Nel corso della riunione il Ministro ha manifestato la sua disponibilità ad occuparsi della problematica, auspicando nel contributo di tutti gli attori coinvolti per la ricerca di una soluzione condivisa e definitiva. Il presidente Occhiuto e l’assessore Calabrese hanno esposto i piani della Regione Calabria, proponendo un ventaglio di soluzioni mirate a risolvere gradualmente in tempi congrui la questione TIS" annunciano dal sindacato. "Il Presidente ha auspicato il coinvolgimento al tavolo della trattativa anche del Ministero del Lavoro. Per l’Ugl ha partecipato (in remoto) all’incontro il segretario regionale della UGL Calabria Rosario Giovanni Arconte, che ha esposto la proposta della UGL, già in parte avanzata in occasione dell’incontro tenuto in Regione Calabria il 28 dicembre 2023".

"Detta proposta, che sposa pienamente quella della giunta regionale, si fonda sui seguenti passaggi fondamentali: Incentivo all'esodo (prepensionamento) per i tirocinanti che hanno quasi raggiunto l'età per il pensionamento; Apertura di un confronto per la contrattualizzazione di quei tirocinanti presso quei Comuni e/o Enti locali più virtuosi e quindi capaci di far fronte agli impegni di spesa necessari per la loro assunzioni, sulla base delle professionalità acquisite in funzione del loro utilizzo, confidando di poter attingere per questo in un incremento delle risorse economiche previste nel milleproroghe; Per coloro che non rientrano nei programmi comunali, prevedere parimenti l’avvio di procedure di selezione per la contrattualizzazione dei tirocinanti operanti nelle strutture ministeriali sparse sul territorio".

"Questo consentirebbe sicuramente di avere le risorse umane necessarie per poter far fronte agli impegni dei programmi PNRR, viste anche le stesse dichiarazioni del Ministro sulla necessità di nuove assunzioni per poter far fronte a tutto ciò" affermano dal sindacato. "Il segretario regionale Ugl, a conclusione del suo intervento, ha ringraziato il ministro ed il presidente Occhiuto per l’invito al tavolo e si è dichiarato disponibile ad ulteriori contributi nei prossimi tavoli tecnici che si avvieranno per la discussione nel dettaglio circa le soluzioni da intraprendere per la risoluzione definitiva della vertenza".