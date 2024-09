Cropani, incidente sulla 106: grave una donna, chiusa la strada

Una quadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina è impegnata sulla Ss 106 - nel comune di Cropani - per un incidente stradale. Due le vetture coinvolte: una Lancia Y ed una Audi A4.

Estratta dalle lamiere la conducente della Lancia Y che è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, con successivo trasferimento in ospedale in elisoccorso, rimasto illeso il conducente dell' altra auto.

La strada nel tratto interessato è chiusa al transito fino al termine delle operazioni. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. L'intervento dei vigilfuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.