Civita, gruppo di fungaioli in difficoltà: tratti in salvo dal soccorso alpino

Quattro persone sono state tratte in salvo, questo pomeriggio, dal Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, intervenuto dopo apposita segnalazione.

Il gruppo infatti si era addentrato in due località boschive del massiccio del Pollino - tra Piano Ratto e Colle Marcione - in un'area ricadente nel comune di Civita, non riuscendo però a tornare indietro.

Dopo la richiesta di aiuto, una squadra di tecnici della locale stazione è riuscita a raggiungere con un proprio mezzo la zona, individuando e soccorrendo il gruppo, composto da quattro soggetti tra i 60 ed i 70 anni: stavano tutti bene e nessuno è rimasto ferito. Dopo un primo accertamento sono stati tutti riportati in sicurezza presso le rispettive automobili.