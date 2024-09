Professionista ritenuto vicino al clan Grande Aracri, sequestro da oltre 7milioni

La Guardia di Finanza di Crotone ha sequestrato un patrimonio da oltre 7 milioni di euro ad un professionista ritenuto vicino alla potente cosca di ‘ndrangheta dei “Grande Aracri”, recentemente condannato in Appello per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, nell’ambito dell’Operazione “Thomas” (QUI).

Il provvedimento di oggi, emesso dal Tribunale di Catanzaro su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale, rappresenta l’epilogo di complessi accertamenti economico-patrimoniali svolti, ai sensi del Codice Antimafia), dal Gruppo delle fiamme gialle pitagoriche e coordinate dal Procuratore Vincenzo Capomolla

Attraverso l’analisi di copiosa documentazione societaria e bancaria i militari ritengono di aver ricostruito gli asset patrimoniali e finanziari nella disponibilità dello stesso così come del suo nucleo familiare, e che si sospetta siano stati acquisiti con i guadagni di attività illecite commesse nel tempo o, comunque, risultati ingiustificatamente sproporzionati rispetto al profilo reddituale dichiarato.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro beni mobili, immobili, compendi aziendali, quote societarie e ditte individuali, rapporti bancari ed assicurativi intestati all’uomo o comunque a lui riconducibili.