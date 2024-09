Ancora sbarchi in Calabria: in 142 soccorsi su due barche in avaria

Appena ieri un’ottantina di migranti erano stati soccorsi al largo della Locride (QUI) e a distanza di poche ore un altro sbarco ha tenuti impegnati gli uomini della Guardia costiera e della Guardia di Finanza che hanno dovuto intervenire per mettere in sicureza due barche a vela in avaria con a bordo in totale 142 stranieri.



Una volta soccorsi gli stranieri - di nazionalità afghana, irachena ed iraniana e afghana, e tra cui anche una trentaquattro donne e una ventina di bambini, anche sotto i due anni di età, - sono stati accompagnati fin nel porto di Roccella Jonica, ormai sempre più hub degli sbarchi nel reggino: finora e da inizio anno conta infatti ed almeno 1500 i profughi accolti.

Eseguiti i consueti controlli sanitari e le verifiche da parte delle forze dell’ordine sono stati tutti ospitati momentaneamente nella tensostruttura presente nello scalo e gestita dalla Croce Rossa Italiana.

(Aggioanrata alle 14:30)