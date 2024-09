Scontro tra auto e moto sulla Statale 106: grave un giovane centauro

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Statale 106, in territorio di Villapiana, nell'alto cosentino jonico. Per motivi ancora in fase di accertamento, si sono scontrate un'auto ed una moto che procedevano in direzioni opposte.

Ad avere la peggio il giovane motociclista - appena ventenne - che sarebbe stato sbalzato a diversi metri ed è ora ricoverato in gravi condizioni. Sul posto il rapido intervento dei soccorritori del 118, che vista la gravità della situazione hanno allertato l'elisoccorso per trasferire d'urgenza il giovane all'Annunziata di Cosenza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Locale per i rilievi del caso.