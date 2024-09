Auto a fuoco in galleria, attimi di paura nella Limina: in quattro intossicati dal fumo

Attimi di panico questo pomeriggio lungo la Statale 682 nel reggino, tra Cinquefrondi e Gioiosa Jonica, dove un'auto in transito ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava all'interno della galleria Limina, lunga oltre 3 chilometri.

Un rogo che ha generato una densa nube di fumo nero che ha reso inutilizzabile la galleria senza provocare - fortunatamente - ulteriori incidenti.

Sul posto, allertati da numerosi automobilisti, sono rapidamente giunti i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Siderno, Polistena e Palmi, assieme al personale medico del 118.

A bordo del mezzo in fiamme si trovavano quattro persone, tutte rimaste intossicate dal fumo e trasferite in ospedale per maggiori accertamenti.

Dopo un lungo intervento i pompieri hanno domato l'incendio, ma il denso fumo rende impossibile il transito, al punto che l'Anas ha deviato la viabilità su strade locali. Presente anche la Polizia per i rilievi del caso.