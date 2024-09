Scene da film a Villa: folle inseguimento, si schiantano contro auto in sosta

Scene da film stamani, poco prima di mezzogiorno, sulle strade di Villa San Giovanni. Una gazzella dei carabinieri ha infatti intercettato un’auto sospetta, con a bordo due persone, che alla vista dei militari ha accelerato tentando la fuga in direzione di Reggio Calabria.

Ne se scaturito quindi un inseguimento a velocità sostenuta, durante la quale la vettura in fuga ha tamponato due veicoli, terminando rovinosamente la sua corsa a Catona, in via Scopelliti, con un ulteriore incidente che ha coinvolto tre mezzi in sosta.

Durante la perquisizione il passeggero è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico, subito sequestrato. Fortunatamente, non vi sono stati feriti e la Polizia Locale del capoluogo è intervenuta per gestire le sanzioni legate alle infrazioni del Codice della Strada e i rilievi degli incidenti.

Al termine delle procedure di rito, il conducente dell’auto è stato arrestato è messo ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria reggina, mentre il passeggero è stato deferito per porto di armi improprie.