Controlli, denunce ed arresti: estate impegnativa per la polizia di Vibo

Si è conclusa un'estate a dir poco impegnativa per gli agenti di Polizia in servizio presso la Questura di Vibo Valentia, impegnati ininterrottamente nelle principali località turistiche nonchè nelle zone della movida e di più intensa circolazione di persone e veicoli.

L'obiettivo, come specificato dal questore Rodolfo Ruperti, era quello di mantenere elevato lo standard di sicurezza tanto per i residenti quanto per i turisti, contrastando i principali reati predatori e più comuni passando poi per il contrasto all'abuso di sostanze alcoliche, allo spaccio ed al traffico di stupefacenti e ad atti di violenza, vandalismo, bullismo e così via.

Un impegno definito "massiccio", che si basa su due numeri: sono state infatti 48.032 le persone identificate e 21.899 i veicoli controllati nei soli mesi estivi. Sono invece 100 le persone denunciate e 14 quelle tratte in arresto.

Disposti inoltre 35 avvisi orali del questore, 20 tra fogli di via obbligatori e divieti di ritorno, 6 Dacur (il cosiddetto "Daspo Willy") e disposte 5 sorveglianze speciali, nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza pubblica.