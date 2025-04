Sottoposti a Daspo vanno comunque per locali: denunciati due giovani

Due giovani sono stati denunciati a piede libero per aver violato le disposizioni previste dal daspo cui erano sottoposti. Lo rende noto la Questura di Vibo Valentia, spiegando che i due ragazzi erano entrambi sottoposti a "Daspo Willy" per dei comportamenti violenti tenuti ad inizio anno a Serra San Bruno.

Nell specifico, i due avrebbero minacciato lo staff di un locale per poi scatenare un violento pestaggio all'interno dello stesso, in occasione di una festa organizzata per l'epifania. Identificati e fermati, erano così stati sottoposti a daspo che, tra le altre cose, ne impedisce l'accesso ai locali pubblici.

Incuranti di ciò, sono stati però nuovamente sorpresi all'interno di un locale, questa volta in occasione di una festa per la pasqua. Sono stati così denunciati penalmente, e rischiano adesso una reclusione fino a 3 anni ed una sanzione fino a 24 mila euro ciascuno.