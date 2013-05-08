Ferragosto in sicurezza nel vibonese: intensificati i controlli

Giornata di Ferragosto oggetto di particolare attenzione sotto il profilo della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica su tutto il territorio della Provincia di Vibo Valentia. Sulla base di un’apposita direttiva è stata disposta un’articolata e complessa attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica che ha visto la partecipazione di equipaggi della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il concorso delle Polizie Locali dei maggiori centri della provincia.

Le attività di controllo hanno avuto inizio già nella serata precedente e sono proseguite per tutto il giorno di Ferragosto vedendo l’impiego di uomini e mezzi al fine di rafforzare la cornice di sicurezza lungo l’intera fascia costiera caratterizzata, anche quest’anno, dall’afflusso di numerosi turisti che hanno scelto di passare la festività sia nelle diverse località marinare della Costa degli Dei che lungo il versante montano delle Serre.

Le articolate attività poste in essere, caratterizzate anche dalla predisposizione di numerosi posti di controllo lungo le strade di accesso alle località turistiche più frequentate, nonché nei luoghi della movida serale e notturna, hanno avuto quale prioritario obiettivo quello di contrastare l’abuso di sostanze alcoliche, la somministrazione delle stesse ai minori, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, le risse, gli atti di vandalismo, di violenza e di ogni altra forma diffusa di illegalità. E ciò al fine di poter assicurare l’ordinata e pacifica fruizione, ai frequentatori delle vie e piazze delle zone della “movida”, dei locali, nonché ai residenti ed ai titolari delle diverse attività commerciali.

Nell’ambito di tali controlli, svolti nelle giornate del 14 e del 15 agosto, sono stati effettuati 70 posti di controllo, identificate 1.467 persone, controllati 613 veicoli. L’attività posta in essere ha portato a denunce all’Autorità Giudiziaria per diversi reati e a diverse contestazioni per violazioni al codice della strada, oltre che al controllo di locali pubblici del territorio.

Inoltre, in considerazione degli intensi volumi di traffico sulla viabilità ordinaria ed autostradale, sono stati rafforzati i servizi di vigilanza da parte delle pattuglie della Polizia Stradale, in modo da prevenire infortuni ed incidenti causati da comportamenti di guida irregolari, con il prezioso concorso delle Polizie Locali dei maggiori centri (Vibo Valentia, Pizzo, Tropea e Serra San Bruno).