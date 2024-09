Accusato di riciclaggio, Tdr accoglie ricorso: annullato sequestro di denaro

Il Tribunale della Libertà di Cosenza, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Ettore Zagarese, difensore del 22enne rossanese di U.G.P., ha annullato il provvedimento di sequestro di una ingente somma di denaro a carico dell’indagato, evidenziando in motivazione la non sussistenza del grave reato contestatogli.

Il giovane è infatti accusato di riciclaggio di denaro proveniente da una presunta attività illecita, reato che prevede una pena compresa fra i 4 ed i 12 anni di reclusione, per avere ricevuto e detenuto 14.260 euro in contanti, allo scopo di trasferirli poi ad altri.

L’indagine è nata dopo che i carabinieri di Rossano, effettuando una perquisizione domiciliare, gli hanno trovato il denaro in camera da letto e del cui possesso il 22enne non ha fornito una valida giustificazione, ostacolando in questa maniera l’identificazione della provenienza del contante. Da qui la denuncia ed il sequestro.

Il giovane, dal canto suo, si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e ha fornito una serie di giustificazioni al possesso della somma. Il difensore, intanto, ha sollevato la questione giuridica sull’inesistenza di una valida prova sulla natura illecita del denaro sequestrato, questione quest’ultima accolta dal Tribunale del riesame che ha disposto l’annullamento della misura.