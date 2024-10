Omicidio a Gasperina. Accoltellato al petto muore dopo una lite in un bar

Omicidio nella notte nel catanzarese. Il fatto è avvenuto a Gasperina, piccolo comune di poco meno di duemila abitanti, dove un 38enne con precedenti, Antonio Procopio, è stato colpito da una coltellata al petto che lo ha attinto mortalmente.

Da quanto appreso, sembrerebbe che l’assassinio sia avvenuti dopo che per futili motivi sarebbe scoppiata una lite in un bar. Il presunto omicida sia andato a casa a prendere il coltello per poi tornare nel locale e colpire letalmente la vittima.

Sul caso hanno subito avviato le indagini i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Catanzaro e della Compagnia di Soverato.

I militari hanno già fermato una persona, un 41enne, D.V. le sue iniziali, che al momento si trova nella caserma di Soverato e che è sospettato di essere l’autore del delitto. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Stefania Caldarelli.