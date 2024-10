Tenta di rapinare un discount e aggredisce i dipendenti, un arresto a Villa

Avrebbe tentato di rubare numerosi prodotti alimentari da un discount di Villa San Giovanni, ma una volta scoperto avrebbe dapprima minacciato i dipendenti con una sorta di rudimentale fionda, per poi aggredirli fisicamente nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Ma è stato colto sul fatto dagli agenti della Squadra Volante, rapidamente giunti sul posto dopo le numerose segnalazioni dei presenti.

Fermato con non poche difficoltà, l'uomo, extracomunitario, è stato riconosciuto dagli agenti come lo stesso soggetto che, pochi giorni prima, aveva danneggiato l'ufficio postale del medesimo comune. Per tali motivi, è stato tratto in arresto con l'accusa di tentata rapina aggravata e trasferito in carcere.