Cutro, violenze a moglie e figli per oltre dieci anni: 47enne finisce in manette

Nel pomeriggio di ieri - domenica 20 ottobre - i Carabinieri della Stazione di Cutro, sono intervenuti presso l’abitazione di una famiglia, su richiesta di un componente della stessa. Sul posto hanno trovato una donna con segni visibili della lite avvenuta poco prima con il marito.

Il quadro ricostruito dalle testimonianze raccolte immediatamente, è quello di violenze fisiche e psicologiche attuate dall’uomo, un 47enne - nel corso di più di dieci anni - ai danni di moglie e figlie, attualmente maggiorenni. Una situazione di oppressione, finora sopportata, che nella giornata di ieri ha raggiunto il limite e ha condotto le vittime a rivelare gli abusi ripetuti.

La donna è stata accompagnata dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Crotone, in condizioni non gravi. L’uomo, per quanto commesso in quest’ultimo episodio, ma soprattutto per quanto ricostruito dai militari, è stato arrestato e accompagnato in carcere, su disposizione del Pubblico Ministero del capoluogo.

"Oltre alla tempestività degli interventi è fondamentale, in casi di violenze domestiche e per tutti i reati del codice rosso, la volontà delle vittime di chiedere aiuto, nella consapevolezza che esiste una possibilità di porre fine alle violenze di ogni tipo, anche e soprattutto se commesse da chi gli sta più vicino", commenta l'Arma.