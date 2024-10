Lavoro nero: in 16 beccati nel cosentino, maxi multe e denunce per gli imprenditori

Due controlli eseguiti dalle fiamme in un albergo di prima categoria superior e in un’attività commerciale rispettivamente di Diamante e Scalea, hanno consentito di scoprire ben sedici lavoratori in nero, delle quali una è risultata senza il permesso di soggiorno.

Per le aziende interessato sono scattate inevitabilmente delle sanzioni amministrative che oscillano complessivamente da poco più di 31mila a quasi 190 mila euro, oltre alle relative diffide a regolarizzare i rapporti di lavoro.

I un caso le violazioni sono state segnalate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cosenza, che ha immediatamente disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego illecito di personale non dichiarato.

Sono state riscontrate, poi, irregolarità in relazione alla tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni, ed anche qui sono così scattate delle sanzioni amministrative che vanno da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro.

Inoltre, il rappresentante di una delle attività controllate è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Paola per l’impiego del lavoratore subordinato in nero senza permesso di soggiorno.