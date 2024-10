Consiglieri dimissionari, cade l’amministrazione di Spadola

L'amministrazione comunale di Spadola ha concluso anticipatamente il suo mandato questa mattina, a seguito delle dimissioni in blocco di sei consiglieri comunali. Un malessere che sarebbe nato mesi fa, portato avanti per via della lamentata e crescente insoddisfazione all'interno dell'assise comunale.

Nei giorni scorsi si sarebbe dimesso anche il vicesindaco, Antonio Rosso, fino alla decisione odierna da parte di sei consiglieri. Preso atto delle dimissioni, l'ente guidato fino ad oggi da Cosimo Damiano Piromalli è destinato al commissariamento salvo ripensamenti dell'ultimo minuto.