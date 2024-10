Pd. Stefanizzi molla la segreteria e ne prende le distanze: “percorso non più condiviso”

Antonella Stefanizzi

Antonella Stefanizzi, si è dimessa dalla segreteria del Partito Democratico di Crotone. È la stessa dirigente ad annunciarlo in una nota in cui confessa che non avrebbe mai pensato ti dover arrivare a questa decisione e, soprattutto, a dover prendere le distanze dal partito “che mi ha visto crescere e maturare come donna prima ancora che attivista”.

Una decisione, irrevocabile, che in verità fa sapere di aver già annunciato alla segretaria del Circolo cittadino, Annagiulia Caiazza, ed al segretario provinciale Leo Barberio

“Ho esaurito le energie ed anche la voglia, di continuare un percorso politico non più condiviso” evidenzia Stefanizzi, aggiungendo come siano passati quasi cinque anni dalle ultime amministrative “quando i vertici nazionali e regionali prima mi chiedevano un accordo elettorale con una precisa area politica, salvo poi ritornare sui loro passi su impulso di alcuni ‘compagni’ i quali, piuttosto che cercare un dialogo hanno portato avanti una lotta intestina che li ha condotti ad escludere il simbolo del Pd dalla tornata elettorale”.

“Ci sarebbero tanto cose da dire ma come ho sempre fatto i panni sporchi li ho lavati in casa” sbotta ancora l’orma ex dirigente che rivendica la capacità di aver allestito allora “una lista di donne e uomini liberi! Liberi da schemi e modi di fare che non mi sono mai appartenuti”.

“Ebbene proprio per rispetto di questa fiducia (degli elettori, ndr) e dei miei ideali che oggi sono io a decidere con chi fare politica e, sopratutto, come farla. Ai miei, oramai ex, segretari va la mia solidarietà certa che, con le loro doti, sapranno riportare questo partito ai fasti che merita” conclude Stefanizzi.