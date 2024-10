Violento incendio nel centro storico di Catanzaro: danni ingenti alla struttura, salvi gli occupanti

Un violento incendio ha interessato, sin dalla prima mattinata odierna, un'abitazione sita nel centro storico di Catanzaro, precisamente lungo Via degli Agricoltori, provocando notevoli danni alla struttura. La chiamata di aiuto ai Vigili del Fuoco, giunta attorno alle 9:45, ha permesso un pronto intervento nonostante le strette strade del centro storico, non adatte a far transitare i mezzi di soccorso.

Tratte in salvo due persone, entrambe intossicate dal denso fumo e soccorse dai pompieri, affidate alle cure mediche del personale del 118 e poi a quelle del personale medico ospedaliero. Salvati anche due gattini, affidati alle cure di una parente dei proprietari. Fortunatamente, il pronto intervento ha impedito che le fiamme potessero propagarsi anche alle abitazioni vicine.

L'abitazione distrutta, realizzata su tre livelli, disponeva di numerosi mobili in legno e di parquet. Completamente distrutta l'area della cucina - dalla quale si sarebbe propagato il rogo - mentre sarebbero ingenti i danni al resto delle stanze, tra cui quella da letto. Sul posto ora i Carabinieri stanno svolgendo i rilievi del caso per fare luce sulla natura del rogo.