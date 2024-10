Tragico frontale sulla statale 283, un morto e due feriti

Un 48enne di Corigliano-Rossano, L.F., è deceduto in un ennesimo incidente stradale avvenuto in Calabria. La tragedia stamani lungo la statale 283 delle Terme Luigiane, in corrispondenza del km 25,550, a San Marco Argentano, in provincia di Cosenza.

Uno scontro frontale tra due auto, una Fiat Panda ed una Opel Corsa, le cui cause sono ancora in fase di accertamento che è costato purtroppo la vita ad uno dei conducenti ed il ferimento di altre due persone, due donne che erano a bordo dell’altra vettura, trasportate entramb in ospedale.



Sul posto oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Rende che hanno messo in sicurezza i mezzi ed il sito, ed i carabinieri della Compagnia locale per quanto di competenza, mentre si attendono il magistrato di turno ed il medico legale.

La viabilità nel tratto interessato è attualmente chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso, la circolazione è deviata in loco.