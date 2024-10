Rende, Fabio Gambino è il nuovo rappresentate del Movimento 5 Stelle

Si è proceduto al rinnovo annuale delle cariche nel gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Rende: l'assemblea degli iscritti ha eletto Fabio Gambino come rappresentante. Prende il posto di Domenico Miceli, che ha guidato il gruppo in questo suo primo anno di attività. Fabio Gambino è un ingegnere gestionale, attivista della primissima ora e giàfacilitatore regionale M5S per la Calabria.

"Ringrazio Domenico Miceli per tutto quanto fatto finora per la comunità pentastellata rendese e non solo e tutte le amiche e gli amici del Gruppo Territoriale" esordisce il neo-rappresentante. "Veniamo da una situazione politica difficile, a Rende, con un’amministrazione di centrodestra sciolta per mafia da un governo di centrodestra, quindi non certamente ostile. Sono sicuro, però, che il nostro coordinatore provinciale Giuseppe Giorno e la coordinatrice regionale Anna Laura Orrico sapranno indicarci la via per proporre un’idea diversa della politica, per come la intendiamo noi del MoVimento 5 Stelle, promuovendo, insieme al GT, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica dei cittadini e la più ampia partecipazione democratica, nonché forme di controllo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica. È necessario rafforzare i presidi di legalità, trasparenza e correttezza amministrativa a Rende e farne un elemento qualificante dell’azione del M5S ma anche di tutte le forze politiche progressiste rendesi che si identificano in questa visione".

Il coordinatore del M5S per la provincia di Cosenza, Giuseppe Giorno, ha espresso la propria soddisfazione per l'obiettivo raggiunto dal gruppo di Rende: “In questo modo si consolida uno dei gruppi storici del movimento calabrese. Con il rinnovo della carica di rappresentante e l’elezione di Fabio Gambino, attivista da più di 10 anni, vogliamo garantire alla cittadinanza una presenza ancora più forte, coesa e convinta dei propri ideali. A Rende siamo già proiettati verso le prossime elezioni comunali, che si terranno presumibilmente nella prossima primavera, e abbiamo tutte le carte in regola per essere la colonna portante di un’eventuale coalizione progressista. Intanto fortifichiamo la nostra presenza nell’intera provincia di Cosenza, che conta, ad oggi, 11 Gruppi Territoriali.”

Anche la coordinatrice regionale del M5S Anna Laura Orrico si è complimentata con il Gruppo Territoriale: “I miei auguri di buon lavoro a Fabio Gambino, da sempre attivista in prima linea, con il quale sono certa sapremo accompagnare la città di Rende alla costruzione di un gruppo politico fatto di donne e uomini che mettano al primo posto il bene della comunità e l’etica del servizio pubblico”.