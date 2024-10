Nardodipace: scovati oltre 30 chili di infiorescenze e piante di cannabis essiccate

Circa trenta chili di infiorescenze e piante di cannabis indica essiccate sono state scovate e sequestrate dai carabinieri della Stazione di Nardodipace insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”.

I militari hanno individuato infatti un’area demaniale nascosta tra la vegetazione, dentro la quale vi hanno ritrovato un contenitore contenente lo stupefacente: una quantità che se fosse finita sul mercato illegale avrebbe fruttato circa 60 mila euro.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli dell’Arma, supervisionati direttamente dal Procuratore di Vibo Valentia, Camilla Falvo, e che so o svolti in una zona dove la coltivazione di marijuana è particolarmente radicata.

Durante l’estate appena trascorsa, infatti, sono state già individuate e sequestrate ben tredici piantagioni, per un totale oltre duemila piante scoperte e distrutte.