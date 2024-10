Maltratta l’ex compagna davanti ai figli minorenni: un arresto nel reggino

Un quarantottenne di Reggio Calabria è stato arrestato, nei giorni scorsi, dagli agenti della Squadra Volante a seguito della richiesta di aiuto a parte di una donna, sua ex compagna. Gli agenti sono tempestivamente intervenuti presso l'appartamento della vittima, dove si trovava anche l'uomo che, imperterrito, inseguiva la donna nel tentativo di farle del male.

Questo infatti, dopo una serie di insulti e minacce alla presenza dei figli minorenni (di 7 ed 8 anni), avrebbe inseguito la malcapitata perl e scale di casa riucendo ad afferrarla per il collo, continuando a minacciarla di morte. Il tutto avveniva non solo alla presenza degli agenti, ma anche dei bambini, che imploravano, senza successo, il padre di lasciar andare la mamma.

Solo l'intervento dei poliziotti ha permesso di separare i due, e condurli entrambi in Questura: li la vittima ha raccontato dei continui comportamenti violenti dell'ex compagno, che proseguivano almeno dal 2019 generando continui timori per la propria incolumità. Circostanze che hanno così portato all'arresto, con trasferimento in carcere, per atti persecutori e lesioni personali.