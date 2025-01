Maltrattamenti in famiglia a Condofuri, uomo del posto arrestato in flagranza

Una richiesta di aiuto ai Carabinieri ha permesso di porre fine ad una situazione di maltrattamenti in famiglia che proseguiva, indisturbata, da circa due anni. Succede a Condofuri, dove i militari della vicina compagnia di Melito Porto Salvo hanno tratto in arresto un uomo del posto, colto in flagranza di reato.

A lanciare l'allarma una donna, sorella della convivente dell'arrestato, che nel corso di una videochiamata sarebbe stata ripetutamente insultata (assieme alla madre) dall'uomo, affetto da patologia oncologica e da un presunto disturbo psichico.

Successive indagini dei militari, prontamente giunti sul posto, avrebbero evidenziato come l'uomo - negli ultimi due anni - avrebbe abusato dei farmaci prescritti (degli oppiacei) maturando condotte vessatorie che sfociavano frequentemente in minacce, scatti d'ira ed episodi di violenza verbale ma anche fisica.

In particolare, lo stesso avrebbe minacciato di colpire entrambe le donne con vari oggetti domestici, come delle forbici o dei coltelli. Circostanza che anzichè placarsi nel tempo si è acuita, portando alla decisione di denunciare. Per tali motivi, i militari hanno ritirato in via cautelativa le armi (legalmente detenute) dall'uomo, che è stato poi arrestato.