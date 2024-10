Verso la nomina del nuovo procuratore di Crotone: indicato Domenico Guarascio

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato il nome del possibile nuovo procuratore di Crotone, posto vacante dal novembre del 2023 quando l'allora procuratore Giuseppe Capoccia venne trasferito a Lecce. A prendere il suo posto potrebbe dunque essere Domenico Guarascio, unico nome presentato quest'oggi.

Avvocato quarantaquattrenne in forza presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Guarascio vanta già diverse partecipazioni importanti in inchieste come Kyterion, Malapianata, Stige e Jonny, tutte volte al contrasto delle attività criminali nel crotonese. La sua nomina è stata sostenuta da tre consiglieri, ed è ora stata inviata al plenum, che si pronuncerà nelle prossime settiane.