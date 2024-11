Imprese. Unioncamere e Unical al Brokerage Event di Praga, come partecipare

Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network, in collaborazione con l'Università della Calabria, organizza il B2B/B2S (Business to Business/Business to Science) Brokerage Event @Ism2024 che si terrà durante la Conferenza Internazionale sull'Industria 4.0 e la Smart Manufacturing (Ism) a Praga, in modalità ibrida sia in presenza che da remoto, dal 21 al 22 novembre prossimo.

L'evento rappresenta un'importante opportunità per aziende, organizzazioni e istituti di ricerca di connettersi con potenziali partner commerciali e di cooperazione; settori come l'Additive Manufacturing, l'AI-enhanced Manufacturing, e la Cyber Security saranno al centro delle discussioni, creando spazi per collaborazioni fruttuose tra imprese e istituti di ricerca.

Il B2B/B2S promosso da Unioncamere Calabria conta attualmente, a conferma dell'ampio interesse internazionale riservato all'evento, la registrazione di oltre 140 partecipanti provenienti da 32 nazioni.

"Siamo lieti di presentare la seconda edizione del B2B/B2S Brokerage Event frutto di una preziosa collaborazione con l'Università della Calabria e ISM 2024 – spiega Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria, - tale evento non solo promuove il networking favorendo la possibilità di entrare in contatto con il panorama internazionale dell'Industria 4.0, ma si configura anche come un'importante piattaforma per l'integrazione delle competenze universitarie in tale panorama specialistico. Ritengo sia fondamentale lavorare in maniera sinergica per valorizzare le buone pratiche e le risorse e per affrontare, in maniera più consapevole, le sfide della transizione digitale."

“Le nuove tecnologie dell’Industria 4.0 stanno offrendo numerose opportunità di sviluppo, ma anche creando nuove significative sfide a livello globale – spiega Vittorio Solina, Ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (Dimeg) dell’Università della Calabria – il B2B/B2S Brokerage Event rappresenta un’occasione unica per stimolare il dibattito sulle nuove tendenze industriali e favorire l’incontro tra il mondo accademico e quello aziendale. Si parlerà di intelligenza artificiale, di innovazione, di robotica, ma anche di nuovi paradigmi a supporto della sostenibilità economica, ambientale e sociale.

L’evento si inserisce all’interno di Ism 2024, conferenza scientifica ormai divenuta di riferimento nel panorama industriale, con oltre 300 partecipanti tra docenti universitari, studiosi e imprenditori provenienti da tutto il mondo. In circa 70 sessioni, verranno presentati oltre 320 lavori scientifici e più di 20 progetti di ricerca e sviluppo, con l’obiettivo ambizioso di plasmare l’industria del futuro”.



La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione, entro il 20 novembre 2024 alle ore 18:00.

I partecipanti avranno accesso, nella prima giornata dei lavori, ad un seminario introduttivo sui bandi europei per il finanziamento della digitalizzazione e dello Smart Manufacturing.